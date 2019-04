E' morto Umberto Cesari, definito "l'ambasciatore del Sangiovese"

E' scomparso a 79 anni Umberto Cesari, titolare dell'azienda vinicola di Castel San Pietro Terme. Approdato al vino per passione, all'inizio degli anni ’60, ha dedicato la sua vita alla vitivinicoltura, in particolare specializzandosi sui vitigni autoctoni. Partito con pochi mezzi e molto entusiasmo, in un momento in cui la qualità e la tipicità erano concetti lontani dalla Romagna, è riuscito negli anni a conquistare il ruolo di ambasciatore del Sangiovese nel mondo.