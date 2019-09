In via Azzo Gardino il murales di Umberto Eco immerso nei libri

In città c'è una nuova opera di street art: in via Azzo Gardino, sulla parete esterna della casa di quartiere, un grande murales omaggia Umberto Eco, tra i fondatori del primo corso di Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo (DAMS) e del corso di laurea in Scienze della Comunicazione che ha sede proprio lì.

Inaugurato ufficialmente ieri, autore del murales è Renato Ribeiro, giovane artista portoghese che studia all’Accademia delle Belle Arti di Bologna. L’idea è nata dal Centro Sociale "G. Costa" ed è stato realizzato grazie a un patto di collaborazione con il quartiere Porto-Saragozza.

Il profilo del semiologo, filosofo e accademico è ritratto, immerso nei libri, su uno sfondo che richiama gli scaffali di una libreria.