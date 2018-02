VIDEO| Università, in arrivo 130 assunzioni a tempo indeterminato

Si tratta di personale tecnico amministrativo nel supporto alla ricerca, didattica, internazionalizzazione e tecnici di laboratorio

Dopo anni di turnover ridotto, per il 2018 torna una copertura al 100 per cento: il reintegro negli organici delle unità di personale cessate nel 2017. Inoltre questa manovra comprende 30 persone reclutate in base ai fondi di finanziamento dei 'dipartimenti eccellenti'.

'Entro l'anno avremo due concorsi - afferma il direttore Generale Marco Degli Esposti - uno sulla didattica e uno sulla ricerca'.

Parte anche il progetto 'Baby pit stop': dall'inizio dell'estate al piano terra di via Belmeloro 10/12 aprirà una sala dedicata all'allattamento dei neonati