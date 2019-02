Università, classifica internazionale premia ancora Bologna: nella top 100 al mondo

Ancora un riconoscimento a livello internazionale per l'Alma Mater di Bologna. Nell'ultima edizione della classifica Qs sui migliori Atenei del mondo, l'Università felsinea è l'unica italiana a comparire nella top 100 di tutte e cinque le macroaree disciplinari.

Ovvero scienze umanistiche, scienze sociali, scienze mediche, scienze tecnologiche, scienze naturali. In tutto il mondo sono 37 gli Atenei che possono vantare questo primato, tra questi solo sette sono europei: il Politecnico di Zurigo, cinque Università del Regno Unito (Cambridge, Oxford, UCL, Manchester, Edimburgo) e appunto Bologna.

"Questo risultato conferma l'alta qualità diffusa dell'Università di Bologna- commenta il rettore Francesco Ubertini- una caratteristica distintiva del nostro Ateneo, che deriva da un forte impegno sulla formazione, sulla ricerca e sui servizi offerti agli studenti, distribuito su tutte le articolazioni dell'Alma Mater: sei Campus, 33 dipartimenti e 219 corsi di laurea, di cui oltre 70 internazionali".

La classifica Qs considera la qualità di oltre 1.200 Atenei di tutto il mondo rispetto a cinque macroaree disciplinari, suddivise al loro interno in 48 singole discipline. L'Università di Bologna compare tra le prime 100 al mondo in tutte le macroaree: è 54esima nelle scienze umanistiche (miglior risultato), 73esima in scienze sociali, 95esima in scienze naturali, 96esima in scienze mediche e 100esima in scienze tecnologiche. Guardando invece le singole discipline, l'Alma Mater compare nella top 100 in 20 materie, un risultato che la accomuna ad altri 72 atenei in tutto il mondo. In quattro discipline, in particolare (modern languages, dentistry, classics and ancient History, agriculture and forestry) l'Università di Bologna risulta tra i primi 50 atenei in classifica. (San/ Dire)