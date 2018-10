Unibo, in arrivo un laboratorio di ricerca per la robotica e l'automazione industriale

Un accordo nato grazie all'interesse comune di STIIMA-CNR e Università di Bologna nei settori della robotica, dell’automazione industriale e delle tecnologie di produzione manifatturiera: le attività del laboratorio congiunto saranno focalizzate sullo sviluppo di sensori e attuatori da integrare in dispositivi meccatronici innovativi di nuova concezione che trovano applicazione in macchine automatiche per l’imballaggio e per il test funzionale, per l’assemblaggio, il re-manufacturing e il recupero di circuiti integrati impiegati nell’elettronica, per l’automazione dei processi di manipolazione e lavorazione, per la robotica collaborativa, la manipolazione e l’assemblaggio di componenti miniaturizzati.

Il laboratorio avrà due sedi, una a Bologna presso un’apposita area del Laboratorio DIN di Montecuccolino, e una presso la sede distaccata a Lecco di STIIMA-CNR; tali sedi potranno beneficiare reciprocamente delle rispettive attrezzature e del personale, favorendo la partecipazione ad attività di ricerca e sviluppo nell’ambito di programmi di cooperazione scientifica e tecnologica e in ambito regionale, nazionale, internazionale e comunitario.