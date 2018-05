Dal 2019 l'Alma Mater paga la sanità integrativa ai suoi dipendenti

SI tratta di postazioni di lavoro pensate per chi, per ragioni di salute o di famiglia, ha bisogno di stare il più possibile vicino a casa: per due giorni a settimana potrà avorare nella sede universitaria più vicina al Comune di residenza, evitando così di fare il pendolare.

Per quel che riguarda la polizza assicurativa sanitaria integrativa, invece, come spiegato in conferenza stampa dalla prorettrice Chiara Elefante e dal direttore generale dell'Ateneo Marco Degli Esposti, sarà a favore di tutto il personale Unibo con costi a carico dell'Ateneo.

Un pacchetto di interventi, tra conferme e novità, che l'Università di Bologna finanzia con uno stanziamento di 2,3 milioni di euro all'anno, con un aumento di 450 mila euro a partire dal 2019, dopo l'attivazione della polizza sanitaria.