In piazza Verdi arriva il negozio UniBo - VIDEO

"Un progetto importante per il nostro Ateneo che, tra gli obiettivi, - spiega il Rettore Francesco Ubertini - ha quello di promuovere e sviluppare azioni e attività per il rilancio della comunità di studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo.

La collaborazione con Macron ci consente di produrre una linea di abbigliamento più dinamica e innovativa, e di contare sulla sua capillarità nella distribuzione e diffusione all'interno del territorio. La gestione del nuovo spazio da parte del CUSB consentirà di promuovere maggiormente le attività sportive utili anche per acquisire abilità legate all'organizzazione e pianificazione dello studio e del lavoro, al rispetto delle regole e alla capacità di lavorare in team".

L'obiettivo è quello di rendere l’UniboStore un punto di aggregazione per la community Alma Mater e i cittadini, per il rilancio di un merchandising di alta qualità e stile e per scoprire le tante opportunità sportive offerte dall'Università che, negli ultimi anni, ha attivato progetti come il "Dual career studente-atleta" per consentire ad atleti di altissimo livello di conciliare lo studio del percorso universitario con la carriera agonistica sportiva.

Sarà il CUSB a gestire il nuovo spazio in Piazza Verdi: oltre a svolgere le proprie attività istituzionali, l'associazione sportiva dell'Alma Mater si occuperà anche della vendita diretta di tutta la collezione del merchandising Unibo. L’UniboStore è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 19. Aperture straordinarie: domenica 16 e 23 dicembre, dalle 10 alle 19.