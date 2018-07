Premiati gli studenti Unibo più meritevoli. Ospite Sauro, il millennial "che potrebbe cambiare il mondo"

Tra loro 3 sportivi e 23 studenti stranieri non comunitari. Tra i bravissimi Unibo, un ospite conosciuto per essere stato scelto dal Time tra i dieci millennials del pianeta che potrebbero cambiare il mondo: Francesco Sauro, ricercatore e docente Unibo, noto per le sue esplorazioni nelle profondità della terra.