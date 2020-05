Università, test di ingresso all'università: si parte l’1 settembre

“In considerazione delle recenti misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e della necessità, per gli Atenei, di predisporre misure organizzative per consentire lo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato, si comunica di seguito il nuovo calendario delle date che sostituisce integralmente il precedente calendario pubblicato con avviso dell’11 marzo 2020″. Così il Ministero dell'Universtà e della Ricerca in una nota.

Le nuove date

– Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria: martedì 1 settembre 2020;

– Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria erogati in lingua italiana: giovedì 3 settembre 2020;

– Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto entro venerdì 25 settembre 2020 (la data è definita da ciascun Ateneo nel proprio bando);

– Corsi di laurea delle professioni sanitarie > martedì 8 settembre 2020;

- Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria erogati in lingua inglese: giovedì 10 settembre 2020;

– Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria: mercoledì 16 settembre 2020;

– Corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie venerdì 30 ottobre 2020. Il calendario è disponibile anche sul sito al seguente indirizzo: https://www.miur.gov.it/

Le “modalità e i contenuti delle prove ed il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni saranno invece definiti con successivi decreti”, conclude il comunicato.