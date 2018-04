Concerti: c'è l'ex One Direction, folla di tende sotto la pioggia

Un accampamento fuori dell'Arena concerti. E' accaduto già in passato, e anche questa volta i fan -per lo più giovanissimi- della Teen Idol di turno si sono ritrovati accampati nei parcheggi dell'Unipol Arena, tutta la notte, in attesa che i cancelli aprano e con l'obiettivo di mettersi in fila per tempo. Scopo finale, arrivare e piazzarsi in posizione adeguata per non perdere un solo sguardo del beniamino di turno. Questa volta toccherà a Harry Styles.

L'ex One Direction, 24 anni, è diventato solista nel 2016 con la Columbia Records. Nel 2017 ha pubblicato il suo primo singolo Sign of the Times, che ha anticipato l'uscita del suo album di debutto, l'omonimo Harry Styles, avvenuta il 12 maggio 2017.

La data della tappa bolognese è caduta in aprile e, a parte comunque il maltempo e la pioggia, la temperatura è stata clemente. Andò diversamente al concerto di justin Bieber, nel novembre 2016, quando un fiume di tende fece capolino nei parcheggi, ma le temperature furono decisamente più severe: in diversi dovettero ricorrere alle cure della Protezione civile, presente sul posto.

