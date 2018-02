Eventi Unipol Arena, residenti senza parcheggio: arriva il contrassegno ZTL

Dal 5 febbraio sarà possibile ritirare nel Municipio di Casalecchio di Reno i contrassegni-auto per poter accedere e sostare all’interno della Z.T.L.. Lo scopo è di tutelare gli spazi di sosta degli abitanti della zona e che è in vigore solo durante i grandi eventi all’Unipol Arena.

I dettagli:

1) Le vie interessate dalla Z.T.L. sono: Albinoni, Bonani, Cherubini, Coppi, Corelli, Costituzione, Grassi, Frescobaldi, Pergolesi, Scarlatti, Vivaldi. Di seguito criteri e info utili:

2) Possono accedere e parcheggiare nella Z.T.L. durante gli eventi

- i veicoli intestati a residenti nella Z.T.L. che espongono la carta di circolazione in maniera tale che siano visibili targa e indirizzo di residenza.

- i veicoli che espongono l’apposito contrassegno-auto Palasport

3) I contrassegni non sono legati alla singola targa o al veicolo ma sono assegnati a ciascuna unità immobiliare ubicata all’interno della Z.T.L. (il caso più frequente, quello di un’unità immobiliare abitativa, dà diritto a 4 contrassegni).

I contrassegni sono anche cedibili, per esempio, ad amici o parenti che, in occasione degli eventi all’Unipol Arena, abbiano necessità di raggiungere le abitazioni all’interno della Z.T.L.

4) I proprietari di unità immobiliari all’interno della Z.T.L. possono ritirare i propri contrassegni, in base al calendario sotto indicato, a partire dal 5 febbraio 2018 presso il municipio di Casalecchio di Reno in via dei Mille 9 nelle seguenti giornate: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 18.15 sabato dalle 8.30 alle 11.45 (si consiglia di evitare la giornata del sabato per il possibile allungamento dei tempi di attesa dato l’elevato afflusso di utenti).

5) Periodo di ritiro del contrassegno-auto:

- dal 5 al 10 febbraio: vie Albinoni, Bonani, Cherubini, Corelli, Grassi, Frescobaldi, Pergolesi, Scarlatti, Vivaldi

- dal 12 al 17 febbraio: via Coppi

- dal 19 febbraio al 3 marzo: via della Costituzione