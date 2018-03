Unibo chiude per maltempo venerdì 2 marzo

Chiude per maltempo anche l'Unibo. Lo comunica una nota dell'Alma Mater, nella quale si legge, che "a seguito delle ordinanza dei Sindaci, causa maltempo, venerdì 2 marzo anche le attività didattiche in tutte le sedi dei Campus Unibo".

Sono quindi interessate dalla chiusura le sedi di Bologna, Cesena, Forlì e Ravenna sono sospese. Per il Campus di Rimini si attendono le decisioni dell’autorità cittadina.

L'allerta per gelicidio, ha portato anche il sindaco di Bologna e di quasi tutti i comuni del bolognese a stoppare le lezioni pe la giornata di domani. (Ecco Comune per comune, la situazione: chi ha ordinato la chiusura delle scuole, chi no)

