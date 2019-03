Numero chiuso all'Università, scatta la protesta | VIDEO

Noi Restiamo e Usb stamattina in sit-in davanti al rettorato per protestare da un lato contro il numero chiuso e dall'altro contro "l'insufficiente" piano assunzioni del personale dell'Alma Mater.

"Il Rettore a parole dice di essere con gli studenti contro il numero chiuso- afferma Marta Collot di Noi Restiamo- e parla di pochi fondi ministeriali, ma sono lacrime di coccodrillo: su 66 corsi 49 sono a numero chiuso. Si tratta di una vera scelta politica - continua - così come la negazione delle aule per eventi studenteschi. Nell'ultimo mese è successo tre volte, una sul reddito di cittadinanza e due sulla questione palestinese".

Sul piano di assunzioni approvato la settimana scorsa dall'Ateneo si esprime invece Giuseppe Curcio di Usb: "Non basta- afferma Curcio- perché non corrisponde alle esigenze dell'Ateneo, alle prese con l'ennesima riorganizzazione. Spingiamo per arrivare al rapporto uno a uno tra studenti e personale tecnico amministrativo.

"Se l'Alma Mater ha bisogno di risorse- conclude poi Curcio- il rettore vada al ministero a reclamarle. Impari a fare la voce grossa, non credo che abbia problemi a ottenere un appuntamento al ministero per chiedere più risorse. E in quel caso siamo anche disposti ad accompagnarlo. Del resto, aggiunge, ci si lamenta dei tagli del ministero, ma poi si dà la laurea al governatore della Bce Mario Draghi, uno dei massimi esponenti delle politiche di austerity".