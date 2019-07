Alloggi studenti Unibo: 13 monolocali ai più meritevoli

Via libera alla convenzione con Acer per cedere in comodato gratuito a ErGo, l'Azienda regionale per il diritto allo studio, la gestione di 13 monolocali che saranno destinati a studenti meritevoli a basso reddito. La Giunta comunale ha dato l'ok a "una prima risposta concreta al fabbisogno abitativo studentesco che emerge dai risultati iniziali di HousINgBo, il laboratorio permanente sulla condizione abitativa studentesca a Bologna creato lo scorso aprile da Comune, Università e Fondazione per l'innovazione urbana", e rilevato anche dal "Programma 1.000 case per Bologna".

Il protocollo d'intesa tra Comune e Acer "vuole affrontare - si legge nella nota - con un impegno straordinario la crescente domanda di alloggi a canone calmierato in città che proviene da famiglie, lavoratori e, appunto, studenti fuorisede".

La convenzione, che sarà sperimentata per cinque anni, prevede in carico a ErGo "le utenze, la manutenzione e le spese di condominio ordinarie, mentre al Comune spetta la sola manutenzione straordinaria". Gli alloggi sono tutti in zone vicine ad altre residenze universitarie, quindi "facilmente integrabili nei servizi comuni garantiti agli studentati, di facile accesso ai mezzi di trasporto e destinati ad ospitare un numero massimo di uno-due studenti secondo gli standard ErGo".

I mini-appartamento

Gli appartamenti di proprietà comunale, tutti sotto i 28 metri quadrati, dimensioni che per il regolamento comunale non sono adeguate all'assegnazione Erp, saranno assegnati a "studenti iscritti alle graduatorie ErGo e quindi in possesso dei requisiti di merito ed economici Isee e Ispe normalmente richiesti dai bandi di concorso che ErGo pubblica annualmente".

Dei 13 monolocali sette si trovano nel complesso di alloggi comunali Erp di via Gandusio recentemente ristrutturato, e tutti sono in condomini gestiti da Acer. Da parte sua, ErGo "si impegna a promuovere tra gli studenti assegnatari progetti di collaborazione per la cura, rivitalizzazione e integrazione sociale dei comparti Erp in cui gli alloggi sono inseriti".

Condizioni abitative degli studenti universitari

Procede "con successo l'indagine conoscitiva sulle condizioni abitative degli studenti universitari, promossa all'interno del progetto HousINgBo e realizzata dal professor Nicola De Luigi in collaborazione con il suo gruppo di ricerca e con le associazioni studentesche".

Hanno infatti compilato il questionario 11.427 studenti, pari al 15% circa degli iscritti all'Ateneo. Di questi, il 63,1% e' di sesso femminile, con un'eta' media di 23 anni, poco piu' della meta' (51,3%) e' iscritto ad una laurea triennale, il 32,6% ad una laurea magistrale e il 16,1% ad una laurea a ciclo unico. La ricerca, scrive il Comune, "ha permesso di raccogliere informazioni rilevanti- i dati emersi dalle risposte sono attualmente in fase di elaborazione- sulla condizione degli studenti fuori sede, che costituisce il 66,8% del campione, mentre gli studenti residenti a Bologna sono il 9,1% e i pendolari il 24,1%". L'86,1% del campione frequenta il campus di Bologna, e il restante 13,9% i campus dislocati nelle sedi romagnole. L'elaborazione completa dei dati, conclude l'amministrazione, "sara' disponibile in autunno, quando Comune, Fondazione per l'innovazione urbana e Ateneo presenteranno la ricerca e le prospettive di intervento concreto che emergeranno". (dire)