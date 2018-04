Alma Mater: mancati incassi tasse universitarie, 'buco' da 15 milioni

15 milioni di entrate in meno, dopo il primo anno di riforma delle tasse all'Alma Mater. "E' più di quanto avevamo previsto", ammette il rettore Francesco Ubertini, che ha deciso di modificare il sistema per evitare ulteriori buchi di bilancio.

Non verrebbe toccata la 'no tax area' a 23.000 euro: "Indietro non vorrei tornare" continua Ubertini, mantenendo l'attenzione in favore dei redditi medio-bassi e una progressività seguendo l'Isee, il che si traddurrebbe nel chiedere un maggiore contributo a chi ha più possibilità economiche, agli studenti cioè che con reddito oltre i 60mila euro e che non presentano l'Isee. "Bisogna apportare qualche modifica- afferma- perchè il gettito previsto dalle tasse è stato inferiore a quanto messo nel bilancio di previsione".

Quest'anno sono stati oltre 20.000 gli studenti che hanno avuto diritto all'esonero totale, più altri 13.000 con una riduzione delle tasse, per un impatto complessivo della manovra intorno ai 15 milioni di euro (i dati definitivi saranno consolidati a maggio). "Gli esonerati totali o parziali sono raddoppiati- sottolinea Ubertini- e ho il sentore, anche guardando gli altri atenei, che l'anno prossimo questo numero crescerà ancora" quindi "chiedere di più a chi può di più" mantenendo però i massimali più bassi degli altri atenei: "Un'operazione di alta ingegneria" ammette il rettore "ma penso che ci sia la possibilita' di trovare la quadra".

In primisi bisognerà ottenere il via libera dal Consiglio degli studenti che si riunirà giovedì 19 aprile, al quale sarà consegnata anche un'analisi dettagliata dei sistemi di tassazione dei maggiori atenei italiani. Lo step successivo dovrebbe essere poi il 24 aprile, con la seduta di Cda e Senato accademico.

La riforma del 2017

Esonero totale fino a 23.000 euro di Isee. Sopra la soglia dei 23.000 di Isee partono le riduzioni a favore degli studenti, senza differenze tra corsi di laurea

Non avendo a disposizione una mappatura dei redditi delle famiglie degli studenti, la riforma era stata attuata in via sperimentale appunto per un anno.