Invasione di uomini in gonnella: scozzesi girano in kilt per Bologna

La partita di calcio San Marino-Scozia, per la qualificazione agli europei 2020. Questo ha radunato centinaia di supporter della nazionale delle Highlands in città, in una sorta di invasione di uomini con il 'kilt'. Il match è previsto per oggi alle 18, e in tanti in mattinata si sono radunati in zona stazione per salire sui pullman alla volta della Romagna.

L'incontro si svolge a San Marino ma evidentemente molti hanno preferito soggiornare sotto le Due Torri per qualche giorno in attesa di partire per la Repubblica del monte Titano. Secondo le stime sono circa tremila i tifosi scozzesi arrivati agli aeroporti di Rimini e Bologna in questi giorni.