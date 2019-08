Ascensore bloccato in Bolognina, uomo si sente male: salvato

Un altro intevento dei carabinieri in via Ferrarese ieri sera: dopo l'incendio dell'appartamento, i militari hanno soccorso - insieme ai vigili del fuoco - un uomo bloccato nell'ascensore di un altro palazzo.

All'interno dell'ascensore, andato accidentalmente in avaria, era rimasto bloccato un 46enne di nazionalità marocchina che, a causa del tempo trascorso nel ristretto ascensor, si era sentito male. Il marocchino è stato tratto in salvo e soccorso in via precauzionale dai sanitari del 118 e si è ripreso poco dopo.