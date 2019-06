Imola: sui binari mentre passa il treno, salvato da carabiniere fuori servizio

Salvataggio in extremis e attimi di paura ieri alla stazione di Imola. Intorno all'ora di pranzo, mentre da Bologna sopraggiungeva un Intercity diretto a Bari, un uomo si è improvvisamente calato sui binari, stazionando in piedi a braccia aperte proprio mentre il treno, in transito a velocità elevata, stava raggiungendo lo scalo imolese.

E' stato un carabiniere di Rovigo fuori servizio, con l'aiuto di un passeggero, a trascinare via il soggetto prima che potesse compiersi l'irreparabile, tra le grida dei passeggeri presenti al momento della sfiorata tragedia. Portato di nuovo sulla banchina e soccorso dal personale del 118, l'uomo, cittadino italiano classe 1970 e seguito dai servizi sanitari imolesi, è stato poi portato in ospedale.