Prende il sole nudo lungo il Setta davanti a famiglie e bimbi: "rivestito" dai Carabinieri

Praticava nudismo in una zona frequentata da famiglie e bambini in pieno pomeriggio, lungo le rive del fiume Setta, in località Marzabotto e nonostante le richieste non si è voluto rivestire. E' stato poi però costretto a farlo davanti alla richiesta degli uomini in divisa, intervenuti dopo le segnalazioni, che lo hanno condotto in caserma per formalizzare la sanzione di oltre tremila euro per atti contrari alla pubblica decenza.

I fatti si sono svolti ieri intorno alle 15.30 e il protagonista della vicenda, che si trovava sul Setta insieme alla compagna (completamente in ordine in quanto a decoro) un uomo classe '94, che ha dichiarato di voler essere lasciato in pace per lo stress provocatogli dall'incendio scoppiato a Faenza, luogo di cui è originario. Naturalmente lo stato di stress non ha potuto giustificare il mancato rispetto della legge e quello che ne consegue è una bella sanzione amministrativa da 3.300 euro.