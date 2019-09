Lizzano: 94enne esce nel bosco e non riesce più a tornare a casa

Era uscito per una normale passeggiata ma a causa di un eccessivo sforzo non riusciva più a tornare a casa, chiamando subito i soccorsi. Un uomo di 94 anni, questa mattina è stato salvato dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Vergato e dagli uomini del Soccorso Alpino, intervenuti in zona 'Madonna dell'Acero', a Lizzano in Belvedere.

Individuata la posizione, il 94enne è stato raggiunto, barellato e trasportato fuori dal bosco con tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale). L’intervento è stato particolarmente difficoltoso, a causa dall’elevata ripidità del terreno.

Durante il recupero, 2 vigili del fuoco si sono recati a casa della coniuge per confortarla circa le condizioni del marito, che ancora non era rientrato.

Successivamente la persona è stata affidata al personale del 118.