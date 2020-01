Uomo ucciso da coppia di avvelenatori: per loro una perizia psichiatrica

Francesca Zavaglia, giudice per le indagini preliminari aveva già convalidato l'arresto della coppia di coniugi, F.C., 54enne bolognese, residente a Budrio e D.M.R., 49enne napoletana, residente a Bologna, indagati per rapina pluriaggravata, morte come conseguenza di altro delitto e indebito utilizzo di carte di pagamento. Il provvedimento, che dispone per entrambi la custodia cautelare in carcere, segue l'arresto della coppia dopo le indagini sul corpo di Vito Balboni, 63 anni, trovato all'inizio di novembre senza vita in un'auto parcheggiata a Cadriano.

Adesso per la coppia si prospetta una perizia psichiatrica per capire il livello di lucidità che avevano la notte del 31 ottobre, fra l'altro la Notte di Halloween. Così scrive Il Resto del Carlino dopo aver avuto conferma dal loro legale Giancarlo Tunno, che sta raccogliendo la documentazione medica dei due, comprese le prescrizioni di psicofarmaci. I medicinali sono stati utizzati per stordire l'ignara vittima con lo scopo di rubargli dei soldi, così come è stato fatto con diversi prelievi al bancomat. Ma la situazione è sfuggita di mano e il 63enne ha perso la vita dopo un paio di giorni di coma. La donna aveva già commesso un altro fatto nel 2013, per il quale era già stata condannata: in quell'occasione però la vittima (un rappresentante di aspirapolveri) si era ripresa.

E' stato compito dei carabinieri di San Lazzaro e di Granarolo ricostruire il quadro attorno agli ultimi momenti di vita dell'uomo, che stando alle indagini sembrerebbe sia stato drogato a scopo di rapina. Dal conto del 63enne, che ha passato diverse ore in agonia prima della morte, sono stati fatti una serie di prelievi sospetti. I due arrestati sono difesi dall'avvocato Giancarlo Tunno.