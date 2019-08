FOTONOTIZIA | Camion consegne fermo, traffico bloccato sotto le Due Torri

Traffico in tilt stamane sotto le Due Torri. Un camioncino di carico-scarico fermo all'imbocco di via Castiglione ha tenuto in scacco tutto il transito bus proveniente da via San Vitale. La situazione è perdurata per circa tre quarti d'ora, creando disagi fino a Porta San Vitale.

