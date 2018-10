Vaccini, presidente ordine medici precisa: 'Mai scritto di essere contro obbligo'

Dopo a polemica, la precisazione. Il presidente dell'Ordine dei medici di Bologna, Giancarlo Pizza risponde alle critiche mosse nei suoi confronti, dopo la polemica scatenata attorno a una prefazione, a firma dello stesso Pizza, su un testo dai contenuti antivaccinisti, dove Pizza

"Spiace ancora una volta leggere -scrive PIzza su Quotidianosanità- informative parziali, distorte, travisate e strumentalizzate circa una assunta posizione anti-vaccinale dello scrivente, che non ha mai detto o scritto di essere contro l’obbligo vaccinale, o contro la necessità della vaccinazione, né tantomeno mi risulta di avere mai avallato o diramato“inviti di fatto a disattendere il provvedimento sui vaccini”.

"Come medico -prosegue il numero uno dei camici bianchi bolognesi- ancor prima che come Presidente di Ordine concordo pienamente con il consigliere Vittorio Lodi sul fatto che “se gli autori ritengono giustificabile nel 2017 anche una sola morte per morbillo che poteva essere evitata con un vaccino, io non lo ritengo accettabile”.

"L’informazione ed il coinvolgimento -conclude Pizza- e non la diaspora dei dissenzienti, quali fattori speculari e supportanti l’obbligo vaccinale, per combattere ed impedire il favorire radicalizzazione di posizioni aprioristiche, timori infondati ed irrazionalità. Questo è quello che si è cercato di fare e che si intende portare avanti dallo scrivente e da quest’Ordine".