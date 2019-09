Bimbi senza vaccino fuori da scuola, i No-vax parlano di apartheid

Parlano di "apartheid scolastico a danno di migliaia di bambini e bambine". I no vax protestano per le esclusioni da nidi e materne dei bambini non in regola con le vaccinazioni. Secondo Libera Scelta Emilia-Romagna, i genitori "sono stritolati tra medici che fanno 'muro' rifiutando di fornire informazioni complete, e amministratori e dirigenti scolastici liberi di interpretare la legge a modo loro. Molti di questi genitori vedranno i figli subire l'esclusione da percorsi scolastici già avviati, senza peraltro alcuna ragione medica obiettiva. Intendiamo denunciare con forza questa situazione paradossale, e lo faremo in tutte le sedi possibili".

Poca informazione, dunque, secondo Libera Scelta. Ma anche disomogeneità di trattamento tra una zona e l'altra della regione. "A pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico, giornali e telegiornali tornano a parlare di vaccini e Legge Lorenzin: amministrazioni comunali e dirigenti scolastici si preparano a far decadere tante iscrizioni di bambini che fino a giugno hanno tranquillamente frequentato nidi e materne della nostra Regione", si legge in una nota.

"L'interpretazione di questa legge, approvata con furia inaudita e in assenza di reale emergenza, non è mai stata chiara: da subito si sono susseguite numerose circolari nel tentativo di coprire evidenti lacune. Non sorprende, quindi, che venga applicata in maniera disomogenea: ogni amministratore, ogni dirigente scolastico ha libertà di azione, ha specificato martedì la Regione Emilia Romagna. Capita quindi che ci siano comuni, come Rimini, assolutamente intransigenti e sordi alle motivazioni dei genitori, e altri, come Ferrara, dove è stato annunciato che nessuno sarà escluso". (Bil/ Dire)