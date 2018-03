Vaccini, il Comune verificherà direttamente le autocertificazioni vaccinali

Ci sono novità sul fronte della burocrazia delle certificazioni vaccinali. I genitori delle bambine e dei bambini frequentanti le scuole d’infanzia comunali che hanno presentato dichiarazioni sostitutive agli adempimenti vaccinali, non dovranno più consegnare entro il 10 marzo alcuna documentazione agli Uffici scuola di Quartiere.

Lo scambio dei dati con l'Azienda USL avverrà nel rispetto di quanto previsto nelle note operative allegate alla circolare ministeriale, e quindi previo assenso all'utilizzo dei dati personali (Leggi l'informativa).

Successivamente, tutti coloro che al termine delle verifiche Ausl non risultano in regola con gli obblighi vaccinali, né ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento, né hanno presentato formale richiesta di vaccinazione all'Azienda USL, saranno invitati dal Comune a presentare - entro 10 giorni - la documentazione comprovante per assolvere all'obbligo. Sarà cura del Comune inviare successivamente all'Azienda USL la documentazione ricevuta o segnalare la mancata presentazione.

Il Comune ricorda che l'adempimento degli obblighi vaccinali costituisce per legge un requisito per la frequenza della scuola d'infanzia. Al termine delle verifiche, il Comune procederà alla sospensione dal servizio dell’alunno per il quale non è stata certificata l'idoneità vaccinale, così come previsto dalla normativa. La riammissione sarà possibile solo a decorrere dalla data di presentazione della documentazione idonea. In queste ore l'Amministrazione sta informando tutte le famiglie interessate. Gli Uffici scuola di Quartiere sono come sempre a disposizione per fornire chiarimenti.