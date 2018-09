Vaccini, Nas nelle scuole bolognesi per controllare certificati

Scattano anche nelle scuole dell'Emilia-Romagna i controlli dei Carabinieri del Nas per verificare l'autenticità della documentazione che attesta le vaccinazioni dei bambini. Le verifiche sono appena iniziate e proseguiranno nei prossimi giorni, ma a quanto si apprende nei pochi istituti controllati finora non sarebbero emerse anomalie o irregolarità. Per avere un quadro completo della situazione bisognerà però aspettare i dati che saranno diffusi da Roma al termine della campagna di controlli.

Intanto le autorità della regione Emilia-Romagna esultano per la presentazione di un emendamento della maggioranza alla Camera al decreto Milleproroghe, che cancella il rinvio di un anno dell'obbligo vaccinale a scuola.

"E' innanzitutto la vittoria del buonsenso- commentano il governatore Stefano Bonaccini e l'assessore regionale alla Sanità, Sergio Venturi- è la risposta giusta alle tante richieste di medici, pediatri, esperti di sanità, ma anche di famiglie e dirigenti scolastici, che a più riprese avevano contestato una scelta rischiosa per la salute dei più piccoli e dell'intera collettività. Sulla stessa linea anche la vicesindaco di Bologna, Marilena Pillati. "Siamo sulla strada giusta, avanti cosi'", commenta su Facebook in seguito al post del deputato Pd Luca Rizzo Nervo. (San/ Dire)