Vaccini, Barigazzi e Messori: 'Legge un successo, vaccini tutelano salute di tutti'

Anche il Policlinico Sant'Orsola prende le distanze da Giancarlo Pizza, presidente dell'Ordine dei medici di Bologna, che nella prefazione a un libro ha messo in dubbio l'obbligo vaccinale. "Come medico mi sono dispiaciute quelle affermazioni- dice il direttore generale del Sant'Orsola, Antonella Messori, questa mattina a margine di una conferenza stampa nella sede del Policlinico- la difesa dei vaccini e' uno degli elementi fondamentali che tutti i medici dovrebbero portare avanti con determinazione".

Se la difesa dei vaccini e' netta, sulla richiesta di dimissioni di Pizza avanzata nei giorni scorsi, tra gli altri, anche dal presidente dell'Istituto superiore di sanita', Walter Ricciardi, il terreno si fa piu' spinoso. E infatti Messori preferisce mantenersi un passo indietro rispetto alla polemica.

"Non voglio commentare questioni di questo tipo- afferma- voglio solo rimarcare con forza e determinazione l'importanza e la rilevanza dei vaccini e la necessita' delle vaccinazioni per la tutela della salute". Da questo punto di vista, ci tiene a ricordare la direttrice del Policlinico, "i nostri professionisti hanno espresso molto chiaramente la loro posizione".

Quanto a se stessa, sottolinea Messori, "io sono una pediatra e ho cominciato la mia attivita' come medico vaccinatore. Sulla mia spalla c'e' la cicatrice del vaccino contro il vaiolo, che e' una patologia scomparsa proprio grazie alle vaccinazioni". Dunque, afferma la numero uno del Sant'Orsola, "i vaccini sono una delle piu' grandi ed efficaci scoperte in medicina. E' fondamentale essere determinati nel portare avanti le campagne di vaccinazione, per garantire la tutela della salute in tutti e in particolare per chi e' immunodepresso". (San/Dire)