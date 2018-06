Via Nazario Sauro: sotto casa delle figlie con la mazza chiodata, 56enne nei guai

La chiamata al 113 è arrivata ieri intorno alle 13: "Mio suocero è sotto casa con un bastone". Quando la volante è giunta sul posto ha raccolto le testimonianze delle figlie dell'uomo, che nel frattempo si era allontanato. Dopo aver suonato insistentemente e divelto il citofono condominiale colpendolo con una mazza chiodata, ha iniziato a minacciare il genero, un tarantino di 32 anni: "Scendi che ti spacco la testa!".

E' stato identificato e bloccato in via San Carlo, dove gli agenti gli hanno tolto il bastone: si tratta di un palermitano di 56 anni che è stato denunciato per minacce, danneggiamento e porto abusivo di armi.

Il diverbio era nato per motivi di lavoro, in pratica il marito della figlia, titolare di un'impresa edile, lo aveva licenziato.