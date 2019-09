La bolognese Valentina Carati ospite sul palco di A voice for Europe 2019

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

La cantante bolognese, VALENTINA CARATI,il 31 Agosto e' stata special guest alla finalissima di " Una Voce Per l'Europa/A Voice for Europe 2019 " che si e' tenuta a Chianciano Terme. Questo importantissimo festival canoro fu ideato nel 1968, trasmesso da inizio anni ottanta sul primo canale TV nazionale ed ha visto come conduttore, fra gli altri, anche Pippo Baudo. Fra gli artisti passati in questa rassegna si ricordano anche Zucchero e Laura Pausini. La nostra cantante, Valentina Carati, in quanto vincitrice assoluta della passata edizione ha preso parte all'incoronazione dell' artista vincitore 2019 ed ha presentato il suo ultimo singolo " Se non e' amore " al numerosissimo pubblico presente. La vittoria a questa kermesse musicale , organizzata dalla Nove Eventi, ha dato un grosso impulso alla carriera artistica ed alla notorietà di Valentina. Infatti ricordiamo che e' stata ospite, tra gli altri, alle finali "internazionali"del Cantagiro,al "Grande evento del mondo latino e ispanico" della Milano Music Week e a Ottobre sara' ospite al Cirque Royal di Bruxelles al Festival Europeo della Canzone Italiana nel Mondo.