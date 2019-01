Fila in via D'Azeglio, fan in attesa delle "star" di Youtube

Una lunga fila in via D'Azeglio, davanti alla libreria: sono i fans di Valerio Mazzei e Sespo, i due giovanissimi autori di "Valespo" raccontano in un libro come si sono conosciuti...I due "divi" di Youtube incontrano quindi i loro seguaci bolognesi per un firmacopie (acquistando il libro si riceve il pass per avere accesso prioritario).

“Non siamo mai stati quelle persone che pianificano tutto, anzi. Apprezziamo i sorrisi spontanei, i gesti inaspettati, le sorprese. E #Valespo è proprio questo. Non l’abbiamo inventato noi. È stata una bellissima sorpresa”.

Valespo è la storia di Valerio Mazzei e Sespo, il duo più in ascesa di YouTube Italia. In queste pagine i due ragazzi raccontano come si sono conosciuti, i loro primi passi sul web, la decisione di trasferirsi a Milano nella Vlog-House e di trasformare la loro passione in una professione. E poi ci parlano del loro privato, del rapporto con gli amici, la famiglia e i fan.