Dopo un malore, si accascia sull'argine del fiume: paura per un passante

Deve aver preso un bello spavento il passante che ieri mattina ha visto il corpo di una giovane riverso sull'argine del fiume e ha chiamato i Carabinieri.

Quando la pattuglia è arrivata in via Barlete a Valsamoggia, ha trovato la ragazza, 25enne, priva di conoscenza: ha raccontato che, a causa di un forte mal di schiena, aveva preso dei farmaci, poi si era fermata vicino al fiume per fumare una sigaretta, e da lì non avrebbe ricordato più nulla.

I militari le hanno prestato i primi soccorsi, poi un'ambulanza del 118 l'ha trasportata all'ospedale Maggiore.