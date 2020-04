Valsamoggia, nella casa di riposo positivi metà degli ospiti. Il sindaco: "E' stata isolata"

"A Valsamoggia oggi abbiamo 2 nuovi casi di positività e 1 nuovo caso in isolamento. Purtroppo però, nei prossimi giorni aumenteranno i casi a causa della diffusione del contagio in una struttura di Monteveglio, Villa dei Ciliegi, di cui ho avuto notizia questa mattina". Lo ha scritto ieri 27 aprile su Facebook il sindaco di Valsamoggia Daniele Ruscigno riferendo che la struttura, in cui è già intervenuta l'igiene pubblica "è stata isolata e sono già stati eseguiti anche i tamponi a tutti i presenti: il risultato è di 33 positivi su 65 ospiti e almeno 2 operatori positivi (già assenti)".

Il sindaco assicura che all'interno della struttura si stanno "compartimentando le aree per creare zone separate e già da ieri sono iniziate le terapie specifiche contro il Covid-19. Ad ora sono 3 gli ospiti trasferiti nelle strutture ospedaliere".

Oggi i gruppi consiliari del Movimento 5 Stelle e Civicamente Samoggia di Valsamoggia hanno depositato un'interrogazione a firma di Stefano Colangeli e Simone Rimondi chiedendo al sindaco quando si sono verificati i primi sintomi nella struttura, quando e a chi sono stati effettuati i tamponi di controllo, se è stata individuata la modalità di trasmissione del contagio, considerando il numero delle persone coinvolte ed il fatto che dall’8 marzo sono state sospese le visite agli ospiti, quali saranno le procedure messe in campo per tutelare gli ospiti e gli operatori e come si procederà alla sanificazione della struttura e se dall’inizio dell’emergenza vi sono stati decessi nella struttura “Villa dei Ciliegi” e, se nel caso si siano verificati, la data e l’eventuale presunta causa Covid-19.