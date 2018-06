Valsamoggia: evade dai domiciliari e fugge su scooter rubato

Pluripregiudicato ed evaso dagli arresti domiciliari, tenta di sfuggire al controllo in sella a un motorino rubato. Venerdì i Carabinieri di Valsamoggia hanno arrestato a Crespellano un italiano di 32 anni.

A seguito degli accertamenti, lo scooter risultava essere oggetto rubato nei giorni scorsi a Bologna. L'uomo è stato arrestato per il reato di evasione e denunciato per ricettazione e guida senza patente. Era ai domiciliari per spaccio.