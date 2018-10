Nuova linea Tper 659 in Valsamoggia: info utili e orari

Inaugurata questa mattina con la prima corsa da Goccia di Savigno a Ponte Samoggia la Linea Tper 659, una sorta di navetta di servizio interno sul territorio di Valsamoggia, e che copre tutte e cinque le municipalità.

La 695 non sostituisce altre corse ma integra le corse esistenti. Sono al momento attive due corse di andata e ritorno nel solo mattino, pensate per riuscire anche a prendere i treni della Bologna-Vignola diretti in città e sono attive dal lunedì al sabato (escluso agosto). La linea 695 (qui gli orari completi) parte da Savigno alle 9:13 con arrivo a Ponte Samoggia alle 10:21 mentre il ritorno è previsto da Ponte Samoggia alle 10:41 con arrivo a Savigno alle 11:49.

"Pensiamo-commenta il sindaco Daniele Ruscigno- che un servizio di questo tipo possa essere di grande aiuto anche dal punto di vista ambientale perché dà a quei cittadini che sapevano di poter contare solo sui propri mezzi, la possibilità di avere un servizio pubblico vicino a casa senza bisogno di utilizzare la propria auto se non per il tragitto che eventualmente c’è tra la loro abitazione e la fermata più vicina. Una iniziativa che si aggiunge alle navette studentesche, al potenziamento della linea ferroviaria Bologna-Vignola e alle ciclabili di collegamento la più lunga delle quali, circa 8km, è in costruzione proprio in queste settimane sul territorio e che, una volta terminata, collegherà Bazzano a Monteveglio e Castelletto”.