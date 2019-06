Monteveglio: assalto al bancomat delle Poste con spaccata

Prima hanno fatto esplodere il bancomat di viale dei Martiri, ne territorio di Monteveglio a Valsamoggia, poi hanno lanciato un'auto per spaccare la vetrata e introdursi all'interno.

E' accaduto poco prima dell'una di notte del 5 giugno. Per far saltare lo sportello sarebbe stata utilizzata la tecnica ormai consolidata della "marmotta", il manufatto riempito di polvere pirica che viene inserito nell'erogatore delle banconote. Ma il colpo non si era ancora concluso, infatti i ladri hanno lanciato un'auto, risultata rubata, contro la vetrina dell’ufficio postale, si sono aperti il varco e hanno arraffato il denaro contante per poi fuggire con una seconda auto. Il bottino sarebbe ingente.

Sono intervenuti i Carabinieri di Castello di Serravalle e di Savigno, oltre al radiomobile di Borgo Panigale.