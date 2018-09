Valsamoggia, polemica sulla nuova sede dei vigili: 'Parcheggi tolti ai residenti'

E' polemica in Valsamoggia per il recente spostamento della sede della Polizia Municipale da Bazzano a Monteveglio. Il trasferimento è stato annunciato nei giorni scorsi dal sindaco Ruscigno al termine di un lungo iter, che in potenza dovrebbe aiutare la Pm negli interventi nel lungo territorio di competenza, da Savigno fino a Crespellano. Storce il naso invece Filippo Migliori, capogruppo M5S in consiglio comunale, che punta il dito sui parcheggi riservati alle auto degli agenti.

"Sono stati tolti tantissimi spazi ai parcheggi dei cittadini per riservarne un numero consistente ai mezzi della Polizia Municipale" dichiara migliori in una nota, puntualizzando però che "anche a parere non richiesto, ci siamo dichiarati d'accordo per lo spostamento della Polizia Municipale, ma avevamo auspicato che questo avvenisse senza creare problemi alla popolazione" dato che "questa operazione, non avendo più i caratteri di urgenza si poteva e doveva eseguire con più attenzione".