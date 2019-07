Esce per giro di notte e non rientra, scomparso ciclista: ricerche in corso in Valsamoggia

Ricerca scomparso. Dalle 21 di ieri sera non si hanno più notizie di un escursionista, uscito in mountain bike per un giro notturno nelle colline della Valsamoggia, attorno alla zona di Monteveglio. Vigili del fuoco e carabinieri sono alla ricerca di un 45enne nelle colline attorno alla frazione di Oliveto. Le ricerche sono scattate questa mattina presto e sono tuttora in corso.