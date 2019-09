Minorenne aggredita e palpeggiata in stazione

Un vent'enne di origini colombiane è stato arrestato per violenza sessuale su minore. Vittima una ragazzina di 11 anni, in uscita da scuola. I fatti si sono svolti alla stazione di Bazzano, in Valsamoggia. La piccola era in attesa di un treno, quando il giovane si è avvicinato e la ha aggredita con pesanti palpeggiamenti.

La giovane si è difesa e ha gridato, attirando gli altri presenti nello scalo che hanno allertato i carabinieri. I militari hanno rintracciato il soggetto poco lontano, mentre cercava di dileguarsi, portandolo in carcere. Il 20 risulta residente in una comunità educativa di Bazzano.