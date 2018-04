Valsamoggia, arriva il Grande Fratello: 13 telecamere sulle strade, 'ma niente autovelox'

È entrato da qualche giorno a pieno regime a Valsamoggia il sistema di controllo composto da 13 telecamere attive, 12 fisse posizionate sui punti strategici di accesso e passaggio del territorio e 1 mobile. A darne notizia è l'unione comuni stessa, specificando che non si tratta di autovelox.

"Grazie alla possibilità della verifica dello stato del veicolo e dei suoi passaggi sul territorio -si legge in una nota- le telecamere rappresentano uno strumento in più per le forze dell'ordine ai fini della prevenzione e del contrasto al fenomeno dei reati predatori".

In altre parole, in caso di furti in abitazione oppure assalti a bancomat e furti e rapine a negozi -ma non solo- gli occhi elettronici immortaleranno le targhe in circolazione nel territorio, rendendo più facili le indagini.

"Per i nuovi gate l'amministrazione ha investito oltre 50mila euro - commenta il Sindaco Daniele Ruscigno -. Si tratta di un progetto sul quale lavoriamo da tempo: abbiamo iniziato a parlarne con la municipalità di Crespellano ma poi l'abbiamo esteso a tutta Valsamoggia perché in un'ottica di presidio del territorio l'azione risulta essere più strutturata e, ci auguriamo, più efficace nel tempo".

Il sistema sarà gestito dalla Polizia Municipale di Valsamoggia. Ulteriori sviluppi sono previsti anche grazie alla posa della rete in fibra ottica di Lepida, società della Regione Emilia Romagna. I varchi saranno utilizzati anche per il controllo dei mezzi circolanti con assicurazioni e revisioni scadute, vera piaga dilagante che produce effetti gravissimi in caso di incidente, mentre non sono abilitati all'uso come autovelox.