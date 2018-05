Ozzano, una targa e un laboratorio dedicati all'ex sindaco Conti

Una targa all'interno della scuola elementare B.Ciari di Ozzano per ricordare l'ex sindaco Valter Conti. Presente il sindaco Luca Lelli, il dirigente scolastico Luca Prono, la moglie dell'ex primo cittadino Laura e una delegazione dell'Ima.

Nato nel 1949 nella piccola frazione di San Pietro, Valter Conti ha guidato il comune di Ozzano dal 1955 al 2004. Si è spento nel marzo del 2017.

A Valter Conti è stato dedicato un laboratorio creativo per la robotica, ottenuto dalla scuola grazie ai contributi di un bando del Miur, e il contributo di alcune realtà' economiche locali, come Ima e ditte consociate.

Si tratta di un laboratorio interattivo dove i bambini, a partire dalla scuola materna per arrivare fino alle medie, impareranno i primi rudimenti della robotica e come, ad esempio, codificare e far funzionare un piccolo ed elementare robot grazie. "E' un primo passo - ha commentato il sindaco Luca Lelli - nella direzione di un riconoscimento alla figura di Valter Conti, ricordando la sua persona. Un sindaco che è stato molto amato dalla comunità".