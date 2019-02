Vandali ogni notte in via Ferrari: "Furti alle auto proprio davanti alla sede della Polizia"

Da almeno due settimane ogni mattina un residente di via Enzo Ferrari si ritrova l'auto danneggiata, l'abitacolo svaligiato, le gomme sparite e la macchina in bilico su quattro mattoni. Il tutto avviene sistematicamente senza che nessuno se ne accorga e a pochi metri dalla sede della Polizia Municipale.

«Stamattina è toccato a me - racconta B.P., ancora fresca di denuncia ai Comando dei Carabinieri - mi hanno spaccato il vetro lato passeggero per portare via dal portaoggetti due euro. Hanno lasciato il navigatore nel cruscotto e si sono presi solo le monetine: più il danno che il resto. Purtroppo nonostante la vicinanza al comando della Polizia Locale agiscono senza timore, forse rassicurati dal fatto che le telecamere di sorveglianza sono di fatto orientate verso l'edificio e non verso il nostro parcheggio». In una chat di condominio vengono raccolte le foto dei danneggiamenti e come comprensibile i residenti non ne possono più.