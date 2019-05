Vascononstoplive2019: la nave del Blasco è pronta a salpare

"La nave di Vasco è pronta a salpare", lo annuncio lo stesso rocker su Instagram definendola "epica e imponente, una nave così non si era mai vista prima".

Personalizzata con l’immagine di Vasco e del suo tour Non Stop Live 019, salperà il 19 maggio per la Sardegna, tratta Genova/Porto Torres e, in occasione dei concerti del 18 e 19 giugno, tratta Speciale Genova-Cagliari e non solo, la nave si fermerà nel porto di Cagliari per due giorni e due notti.

"Per le fiancate della nave il personale tecnico ha lavorato senza sosta, utilizzando una tecnica speciale il videomapping". Anche gli interni sono dedicati interamente a Vasco, con una sala cinema, merchandising a bordo e intrattenimento musicale per gli ospiti durante il viaggio, con ciascuna sala che verrà rinominata prendendo spunto dagli storici LP.

Del resto il Blasco ha promesso: "Lo spettacolo più potente ed emozionante al mondo".