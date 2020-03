Coronavirus, Vasco Rossi fa una donazione al Sant'Orsola: "Forza e coraggio, ce la faremo"

"Sento l’esigenza di sostenere il personale sanitario, vero esercito combattente di questa guerra contro il coronavirus. Ho fatto una donazione alla Fondazione Sant’Orsola-Malpighi di Bologna". Lo scrive sui social Vasco Rossi, tornato da pochi giorni in Italia dagli Stati Uniti.

"I contributi saranno immediatamente impiegati a sostegno del personale ospedaliero. Chi può e chi vuole (in particolare i miei concittadini) è invitato a contribuire. Forza e coraggio, bisogna tenere duro, la faccenda è seria. Ce la faremo", conclude il Blasco.

"Tornato in Italia da pochi giorni dopo la grande fuga da Los Angeles – si legge sul suo sito – Vasco è isolato tra letture e cene familiari. Osserva scrupoloso l’isolamento. Lui che vive questa condizione sempre, naturalmente e per necessità, potrebbe anche darci una via di lettura originale di quel che stiamo vivendo: abituarsi alla lentezza, ai tempi dilatati, alla solitudine. Un momento di riflessione e di rilettura delle nostre abitudini. Essere isolati non vuol dire essere fermi, ma muoversi in un altro modo, e infatti si continua a preparare musica, in vista di un futuro migliore. Ci si immerge in letture non sempre facili, non necessariamente scontate, ma per questo ancora più soddisfacenti".