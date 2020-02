Vasco: "Mi avevano offerto la direzione artistica di Sanremo"

Il Blasco fa una rivelazione in un'intervista a "La Stampa", come si legge sul suo profilo Facebook. "Quest’anno mi avevano offerto la direzione artistica e per un attimo ho pensato di fare come Baglioni: accettare il festival di Sanremo per consacrare me stesso, e le mie canzoni. Farle cantare a tutti, i superospiti ma anche ai concorrenti.. Un duetto qua un duetto là …Sigla iniziale e finale sempre una mia canzone. per tutte le sei serate televisive. Wow!.. Poi ho pensato che io non ho bisogno di tanta promozione".

E comunque Vasco a Sanremo ci sarà. "Finalmente io", è il titolo della nuova canzone scritta per Irene Grandi, scritta da Vasco e in gara.