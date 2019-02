Truffa sulla vendita dei diamanti, tra i raggirati anche Vasco Rossi

Vasco Rossi raggirato in un acquisto di diamanti. C'è una inchiesta di Report alla base dell'operazione che ha portato la Guardia di Finanza a sequestrare preventivamente 700 milioni di euro a diverse filiali di banche milanesi, per una truffa sull'investimento di diamanti milionaria.

Tra i clienti raggirati dall'investimento, ritenuto truffaldino e fuorviante dagli inquirenti della Procura di Milano, spiccano nomi conosciuti e Vip, tra cui anche Vasco Rossi. Il rocker di Zocca avrebbe investito in diamanti circa 2,5 milioni di euro.

A Rossi, come ad altri, sarebbe stato garantito un guadagno annuo ragguardevole e superiore in rendimento a molti titoli di stato. Le fondamenta economiche per garantire un simile rendimento però erano state presentate in maniera fuorviante ma -questa l'ipotesi investigativa- anche caldeggiato dalle cinque banche finite al centro dell'inchiesta giudiziaria guidata dai magistrati meneghini. Secondo quanto emerso il valore dei diamanti difficilmente avrebbe restituito cifre positive, poiché all'operazione erano applicate commissioni e imposte varie, nonché clausole di recesso a pagamento.