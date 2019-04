Vascononstoplive, il rocker promette: 'Lo spettacolo più potente ed emozionante al mondo'

Non sorprende che il Vascoo Rossi sia stato nominato "Re degli Stadi" e abbia anche ottenuto un premio per i milgiori tour 2018 per "Onstage Award 2019".

"Per la sua incredibile puntualità nell’esibirsi e nel riempire gli impianti più grandi presenti nel nostro Paese dagli anni ’90, ottenendo record di presenze e di longevità all’interno di 2 simboli come il Meazza di Milano e l’Olimpico di Roma”.

Sono unicamente le preferenze del pubblico appassionato di musica live a decretare i vincitori degli “On Stage Award”, da otto anni a oggi. L’edizione 2019 di quest’anno vede ancora Vasco vincitore per il tour Vasco Non Stop Live 2018 e i suoi indimenticabili stadi “incendiati” a Torino, Bari, Padova, Roma e Messina per oltre 450.000 fan.

E da Giugno si replica con Vascononstoplive 2019: “Quando è finito il campionato di calcio e possiamo entrare negli stadi a fare un po’ di rock”, scrive Vasco Rossi che, insieme ai suoi collaboratori, sta già preparando le magliette per "lo spettacolo più potente ed emozionante al mondo".

Sul palco si alterneranno al basso Claudio Golinelli, il Gallo, e il "Torre”, e poi capo orchestra Vince Pastano, la polistrumentista Beatrice Antolini, Alberto Rocchetti alle tastiere, Frank Nemola alla tromba, cori e sequenze,. da Los Angeles Matt Laug alla batteria e Stef Burns alla solistica.

Le date

Giugno 2019

19.06.2019 - Cagliari - Fiera

18.06.2019 - Cagliari - Fiera

12.06.2019 - Milano - Stadio San Siro

11.06.2019 - Milano - Stadio San Siro

07.06.2019 - Milano - Stadio San Siro

06.06.2019 - Milano - Stadio San Siro

02.06.2019 - Milano - Stadio San Siro

01.06.2019 - Milano - Stadio San Siro