FOTONOTIZIA. Capodanno 2019: Istantanee dal 'Vecchione partecipato'

La tradizione bolognese del vecchione che viene dato alle fiamme in Piazza Maggiore la notte di Capodanno, quest'anno viene realizzato in modo "partecipato", ovvero insieme durante tre giornate di laboratorio aperte a tutta la cittadinanza, in un percorso curato da Dipartimento educativo del MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna e a "Senza titolo" – Progetti aperti alla cultura insieme a Cantieri Meticci.

Dal 2 al 16 dicembre in tre diversi luoghi della città (Piazza dei Colori, i cittadini saranno invitati a portare da casa oggetti in legno che non servono più come porte, finestre, cassetti, ante di armadi, tavoli e sedie; si comincia domenica 2 dicembre ai Giardini del Cavaticcio per poi proseguire i lavori domenica 9 in Piazza dei Colori e domenica 16 davanti al "treno" della Barca.

Ecco alcune istantanee.

Gallery