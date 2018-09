Vento forte nella 'bassa': caduta pali e alberi sradicati, disagi al traffico

Sono una quindicina gli interventi dei vigili del fuoco nelle ultime ore, a causa dele conseguenze delle intense raffiche di vento che stanno soffiando sul territorio. I comuni più colpiti sono quelli del quadrante Ovest del territorio metropolitano, dove si registrano alberi caduti o danneggiati in strada.

Al confine con Modena un palo della luce si è accasciato sulla via Emilia, cosa che ha richiesto l'intervento dei Caschi Rossi, con disagi al traffico per il tempo necessario alla rimozione dell'ostacolo. Alberi caduti si registrano anche a Sant'Agata, Bentivoglio e Crespellano, ma nel complesso non risultano danni a persone o cose.