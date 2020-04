FOTONOTIZIA | Vento forte e danni, ancora interventi dei Vigili del fuoco nella notte

Le immagini si riferiscono a un intervento di ieri sera in via Flora, ma altre decine di segnalazioni hanno tenuto impegnati i vigili del fuoco per tutta la serata e la nottata di ieri, dopo le forti raffiche di vento che hanno provocato danni un po' in tutta la provincia.

In via Flora un pioppo si è inclinato pericolosamente sul ciglio della strada, fino ad appoggiarsi a un cartellone pubblicitario, rendendo necessario l'abbattimento. Ma in tutta la provnica si sono segnalati finestre e tetti pericolanti, assieme ad alberi, pali e insegne. Non si registrano però feriti.