Vento forte: tettoie scoperchiate, alberi in strada e moto a terra

Tettoie dei mercatini scoperchiate, tapparelle e persiane pericolanti, rami di alberi caduti in strada. Sono una decina gli interventi ai quali sono stati chiamati i vigili urbani, richiesti dai cittadini per il forte vento che ha richiesto la messa in sicurezza di alcuni punti della città.

Gli agenti sono stati impegnati anche in ausilio ai Vigili del Fuoco, che hanno efffettuato una settantina di interventi in provincia. La maggior parte delle segnalazioni e delle conseguenti operazioni di messa in sicurezza sono avvenute tra le 15 e le 18 di oggi.

Diversi i punti della città toccati da danni e disagi. Un telone pubblicitario pericolante a causa del forte vento all’angolo tra via Indipendenza e via Irnerio; semafori danneggiati in via San Donato; una veranda caduta da un appartamento in via Dagnini; imposte e tapparelle pericolanti o cadute in via Bentivogli, via Mengoli, via Po; tre interventi per alberi e rami caduti in via delle Lastre, via Protche e via Eleonora Duse. Infine i vigili sono intervenuti in via Vittorio Veneto dove il forte vento ha staccato le coperture dei chioschi del mercatino rionale.